Presidente do Coren-BA, Jimi Hendrex é afastado do cargo acusado de esquema de rachadinhas

O Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) aprovou um parecer que pede a abertura de processo administrativo disciplinar contra o presidente do Conselho Regional de Enfermagem da Bahia (Coren-BA), Jimi Hendrex Medeiros de Sousa, e a sua primeira-tesoureira, Rosane Santiago Alves da Silva. Os dois são acusados de implantar um esquema de rachadinha para pagamento de dívidas contraídas durante a campanha eleitoral que elegeu a chapa que os dois integravam no pleito de 2020 do Coren.

De acordo com comunicado emitido pelo Cofen, a Medida cautelar afasta Jimi Hendrex e Rosane Santiago dos mandatos e cargos de conselheiros por 90 dias. A medida por ser prorrogada por mais um mês e meio.

Além do presidente e tesoureira, o Cofen determinou que o Conselho baiano tome medidas contra o Gerente de Tecnologia Gabriel Ramos Daltro, que também está supostamente envolvido no caso. Procurado, o Cofen não se manifestou sobre os valores supostamente desviados no esquema ou o valor da dívida criada durante as eleições do Conselho Regional.

No suposto esquema, Jimi Hendrex e Rosane recebiam parte dos valores de salários de servidores do Coren para o pagamento de dívidas de campanha eleitoral. Na decisão, o Cofen afirma que os cargos ocupados por Hendrex Medeiros e Rosane Santiago acontece para garantir "a não interferência nas apurações das irregularidades, com a garantia da lisura e da idoneidade do processo administrativo disciplinar, com a preservação dos mais altos interesses da autarquia".

Hendrex Medeiros foi eleito com 53,5% dos votos válidos numa eleição que movimento quase 30 mil profissionais de enfermagem na Bahia. Natural de Irecê, Jimi Medeiros é graduado em Enfermagem pela Universidade Federal da Bahia – UFBA, Administrador pela Faculdade de Tecnologia e Ciências – FTC, especialista em Medicina Social pelo Instituto de Saúde Coletiva e mestrado em Enfermagem pela UFBA.

O Coren e o presidente Jimi Hendrex Medeiros não se manifestaram até o fechamento desta reportagem. Nos bastidores, foi apurado que a notícia do afastamento pegou o órgão e a presidência de surpresa.

O conselho alegou que está preparando um comunicado oficial, que será divulgado ainda nesta sexta-feira (25). O CORREIO divulgará o posicionamento do Coren assim que recebê-lo.