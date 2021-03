Presidente do IBGE, Susana Guerra pede demissão do cargo

A economista Susana Guerra pediu demissão da presidência do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O órgão informou o pedido nesta sexta-feira (26). A justificativa de presidente seriam motivos pessoais e familiares.

Em nota, o Instituto afirmou que Susana seguirá no "cargo até a transição para o novo presidente a ser indicado". Ela estava no comando do IBGE desde fevereiro de 2019, tendo sido uma escolha do ministro da Economia, Paulo Guedes.

A saída da presidente do Instituto acontece um dia após a aprovação do Orçamento de 2021, que cravou um grande revés ao órgão, já que o mesmo ficou quase sem recursos para a realização do Censo 2021.

Na terça-feira (23), a direção do IBGE alertou que "as ações governamentais pós-pandemia serão fragilizadas" sem a realização do Censo 2021. O orçamento pedido pelo Insituto para realizar o Censo era de R$ 3,4 bilhões, no entanto, o governo deverá destinar inicialmente apenas R$ 71 milhões.