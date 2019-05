Presidente do Inep, órgão responsável pelo Enem, é demitido

O presidente Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Elmer Vicenzi, foi demitido desta quarta-feira (16), segundo informação de O Globo. A exoneração será publicada no Diário Oficial. Vicenzi estava no cargo há menos de um mês, substituindo Marcus Vinícius Rodrigues. O Inep é o órgão responsável pelo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

A demisão, diz o jornal, foi motivada por baixa produtividade. Uma rixa com a consultoria jurídica do órgão também contribuiu para a decisão. Segundo o MEC, a demissão foi a pedido do próprio Vicenzi.

Vicenzi é delegado da Polícia Federal. Ele foi nomeado pelo ministro Abraham Weintraub e assumiu em 29 de abril. Especialista em Direito Penal e com MBA em Orçameto e Gestão Pública, ele já foi diretor do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran).

Durante sua gestão, Vicenzi desfez uma decisão do antecesso, retomando a avaliação da alfabetização no 2º ano do ensino fundamental, agora feita de maneira amostral. Ele também teve que lidar com um problema ligado ao Enem. A gráfica RR Donelley, que imprimia o exame, decretou falência no início de abril. Na terça, Vicenzi falou na Comissão de Educação da Câmara e garantiu que o exame não corria risco, já que há um processo para contratar a nova gráfica.