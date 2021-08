Presidente do Olodum lança livro sobre igualdade

Presidente do Olodum, João Jorge lança nesta terça-feira (17), às19h, na Casa do Olodum, seu segundo livro, Fala Negão - O Discurso Sobre a Igualdade. A publicação é uma coletânea de textos e discursos escritos por ele nos últimos anos.

A obra amplia o debate sobre o racismo institucional e os caminhos necessários para a busca da igualdade, propondo um debate político e social em todas as esferas. Os textos mostram a forma de pensar de um homem que tem uma vida inteira dedicada à luta pela igualdade, criação de vínculos e promoção da cultura.

De acordo com o bacharel em Ciências Econômicas, Daniela Franco Verhine o livro “nos convida a mergulhar na história de JJ – seja como ativista social ou como presidente do Olodum. Seus textos nos convidam a pensar sobre a organização de uma sociedade mais atuante, que busca soluções de inclusão e a promoção de valores que assegurem igualdade de oportunidades para todos”.

“Para além das aparências, cores, idiomas e mitos, os corações de todos os povos batem como tambores. Mas não tambores de guerra: batem como tambores de alegria, de paz, de celebração. João Jorge nos convida a manter viva a chama do que devemos combater, mas também a lembrar do deve ser celebrado”, avalia Thomas Law, Presidente do Ibrachina.

“Para aqueles que são apaixonados pelas artes, a cultura e a história oculta da comunidade afro-brasileira de Salvador, o livro narra a verdadeira odisseia vivida por um punhado de jovens artistas, intelectuais e militantes do Movimento Negro responsáveis pela inserção do Grupo Cultural Olodum no cenário artístico nacional e internacional. Nessas páginas o leitor acompanhará o Olodum em suas viagens e peregrinações pela África, Europa, Américas,Asia", continua Law.

João Jorge é Mestre em Direito Publico pela UNB, advogado, presidente do Olodum, ex-membro do conselho curador da Empresa Brasileira de Comunicação-EBC, ex-diretor da Fundação Gregório de Mattos, produtor cultural, poeta e escritor.

Lançamento acontece às 19h na Casa do Olodum, no Pelourinho (divulgação)