Presidente do Vitória confirma renovação de contrato de João Burse

João Burse foi um dos principais responsáveis pelo acesso do Vitória à Série B do Brasileiro e seguirá no clube para comandar o time na competição no ano que vem. É o que garante o presidente rubro-negro, Fábio Mota.

"Tudo acertado. Será nosso treinador na próxima temporada e já está trabalhando na montagem do elenco", afirmou o dirigente ao CORREIO nesta segunda-feira (26). A assinatura do novo contrato ocorrerá nas próximas horas.

O treinador chegou ao clube em junho, após as demissões de Dado Cavalcanti, Geninho e Fabiano Soares, com a missão de evitar a queda para a Série D. Fez muito mais que isso. Burse comandou uma reabilitação heroica na Série C e conquistou o acesso no último sábado (24), quando o Vitória empatou em 1x1 com o Paysandu, no estádio da Curuzu, em Belém.

O técnico assumiu o time na 12ª rodada. Na ocasião, o Vitória estava na 16ª posição e tinha os mesmos 11 pontos do Floresta, que abria a zona de rebaixamento, em 17º lugar. Foram 14 partidas: sete vitória, seis empates e apenas uma derrota, para o Figueirense, por 5x1, na segunda rodada do quadrangular, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. O aproveitamento é de 64%.