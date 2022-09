Presidente e nova diretoria da Faeb tomam posse em Salvador

O médico veterinário Humberto Miranda, reeleito à presidência da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia (Faeb), e a nova diretoria da Casa tomaram posse para o quadriênio 2022/2026 na noite desta segunda-feira (19), em Salvador. O evento reuniu entidades do setor produtivo da Bahia e de outros estados brasileiros em uma solenidade no Cerimonial Rainha Leonor, na Pupileira.

Além de Miranda, a chapa eleita tem como vice-presidente a produtora rural do Oeste baiano, Carminha Missio, citada pela revista Forbes como uma das mulheres mais influentes do agronegócio no Brasil. Também assinaram o termo de posse os vice-presidentes Administrativo Financeiro e de Desenvolvimento Agropecuário, Guilherme Moura e Rui Dias, respectivamente.

Para Humberto Miranda, o principal desafio para o novo mandato é organizar a produção do Estado junto aos produtores rurais. "A Federação tem como lema a defesa e representação do produtor rural. Então não podemos, em nenhum momento, esquecer a nossa premissa básica que é estar sempre em busca da orientação e do apoio", disse presidente da Faeb durante a solenidade. Ainda de acordo com Miranda, um dos objetivos da Federação nos próximos anos será descentralizar ainda mais a administração e se aproximar cada vez mais dos produtores.

"As nossas ações chegaram aos 417 municípios do Estado. Isso nos leva a ter uma visão administrativa de descentralizar a gestão para os nossos centros que já existem em algumas regiões. Além disso, queremos construir outros centros regionais e levar para esses locais uma gestão mais próxima do produtor. Também vamos continuar administrando os gargalos que ainda nos impede de continuar crescendo, como a infraestrutura dentro do estado, que é muito deficiente, e a questão da segurança pública. Seja na segurança da vida das pessoas, seja do patrimônio e da terra do produtor", disse.

Em meio às eleições, Humberto pontuou que pretende abrir diálogos com o novo governador do Estado para superar as barreiras que ainda interferem no desenvolvimento da produção agropecuária. "As políticas públicas ficaram devendo em relação à defesa da transposição do Rio São Francisco para a Bahia. Quase todos os estados do Nordeste hoje já usufruem desse benefício importante, enquanto a Bahia sequer tem um projeto. Na questão da infraestrutura, ainda precisamos de uma coisa tão básica como conectividade. Os produtores precisam dela para que ter acesso à saúde, educação, a oportunidade de crescer, desenvolver e sonhar que sua atividade e a sua vida pessoal possam melhorar através do conhecimento. Nós da Federação vamos procurar um diálogo aberto, contínuo e democrático para darmos contribuições e ideias, e que possamos estar juntos construindo um estado melhor para todos", finalizou.

Pandemia

A primeira gestão de Humberto Miranda enfrentou muitos desafios, já que metade dela foi durante a pandemia, mas também foi marcada por números expressivos, dentro e fora das porteiras. “Tivemos que nos adaptar à nova realidade que afetou o Brasil e o mundo, mas, mesmo nos momentos mais complexos, não paramos de trabalhar. Dentro de campo, nós batemos recorde de produção e produtividade, garantindo a segurança alimentar da população. No âmbito institucional, estávamos aqui, presencial ou virtualmente, atendendo e orientando o produtor rural. Apesar das adversidades, alcançamos bons resultados e estivemos presentes com algum tipo de ação em quase todos os municípios baianos. Agora, seguiremos com a missão de fazer mais e melhor, lutando para que a agropecuária seja cada vez mais competitiva, produtiva e, acima de tudo, respeitada”, declarou.

Perfil

Graduado em Medicina Veterinária pela Universidade Federal da Bahia (1988), Humberto Miranda também é produtor rural, seguindo os passos do pai. Atuou como extensionista na Empresa de Planejamento e Assistência Técnica. Também já assumiu a função de coordenador regional da Agência de Defesa da Agropecuária da Bahia (Adab) e de coordenador municipal do Projeto Aprisco do Sebrae. Miranda também foi prefeito e vice-prefeito de Miguel Calmon.

Na defesa classista, foi presidente do Conselho Municipal das Associações Comunitárias Rurais e da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária, ambos em Miguel Calmon. Em seguida, assumiu a presidência do Sindicato dos Produtores Rurais do município. Com destaque pela sua atuação, foi convocado para ocupar um cargo de diretoria na Faeb. Não demorou para ser convidado para a vice-presidência da Federação. Acumula, ainda a função de membro do Conselho Deliberativo do Sebrae Bahia.



Confira abaixo a nova composição da diretoria da Faeb:

Humberto Miranda Oliveira – Presidente

Carminha Maria Gatto Missio – Vice-presidente

Guilherme de Castro Moura – 1º Vice-presidente Administrativo Financeiro

Rui Dias Souza – 1º Vice-presidente de Desenvolvimento Agropecuário

Edson Diogo Moniz Pinto – 2º Vice-presidente Administrativo Financeiro

Ricardo Covre – 2º Vice-Presidente de Desenvolvimento Agropecuário



VICE-PRESIDENTES REGIONAIS

Titulares: Moisés Almeida Schmidt, Romeu Gazzinelli Neto, Venâncio de Araújo Leal, Luiz Delfino Mota Lopes, Eder Ferreira Rezende.

Suplentes: Paulo Luiz Ruwer, Emetério Silva Sena Filho, Milton Andrade Junior, Alfredo Bezerra de Oliveira Lima Neto, Ivo Silva Santos.



CONSELHO FISCAL

Titulares: Demetrio Souza D’ Eça, Luiz Tarciso Cordeiro Pamponet, João Barreto Netto.

Suplentes: Edson José Soares de Matos, Nelson Gomes da Silva, Antônio Alberto Ribeiro de Almeida.



DELEGADOS REPRESENTANTES JUNTO À CNA

Titular: Humberto Miranda Oliveira

Suplente: Carminha Maria Missio