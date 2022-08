Preso décimo suspeito por fraudes em licitações na prefeitura de Euclides da Cunha

Um investigado por esquema de fraudes em licitações na prefeitura de Euclides da Cunha foi preso na madrugada do sábado (6) em Itaberaba, na Bahia. A Operaçao Graft aconteceu na quarta-feira (4), comandada pelo Ministério Público estadual (MP-BA) e desde então o suspeito era considerado foragido.

Ele foi preso por uma equipe do 11º Batalhão da Polícia Militar de Itaberaba, com R$ 6 mil em dinheiro. Com a detenção dele, que não teve nome divulgado, todos os dez mandados de prisão preventiva da operação foram cumpridos - os outros nove, na própria quarta-feira.

A operação investiga esquema de fraudes seriadas e sistêmicas em licitações realizadas pela prefeitura de Euclides da Cunha, através de manipulações das informações nos Diários Oficiais do Município, a fim de afastar possíveis empresas concorrentes.

Foram identificadas 14 licitações, ao longo dos anos de 2020 e 2021, cujos valores se aproximam a R$ 5 milhões, dos quais R$ 3,1 milhões não chegaram a ser contratados em razão de ação preventiva do MP junto ao Tribunal de Contas dos Municípios (TCM).