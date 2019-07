Preso motorista de quadrilha acusada de tráfico e homicídios em Saubara

Foto: Polícia Civil/Divulgação

A onda de violência que atinge as praias de Cabuçu e Bom Jesus dos Pobres, distritos de Saubara, no Recôncavo, denunciada pelo CORREIO na última sexta-feira (19), preocupa as autoridades, que atua para reduzir crimes como homicídios e arrombamentos que tem assustado a população local e afastado os veranistas.

Na tarde desta quarta-feira (24) foi preso, em Salvador, Lucas Silva Borges, 24 anos, membro de uma organização criminosa atuante em Cabuçu.

A prisão, no bairro do Cabula, foi realizada por policiais do Comando de Operações Policiais Militares (COPPM) da PM, dentro da Operação Cabuçu Livre. Eles cumpriram um mandado de prisão contra Lucas, que já havia sido preso em abril deste ano com três armas.

Motorista da quadrilha

O suspeito vinha sendo investigado pela Delegacia Territorial de Saubara e atuava como motorista do grupo, transportando armas, drogas e membros da quadrilha entre as cidades de Salvador e Saubara, cidade litorânea na região de Santo Amaro da Purificação.

“Encontramos ele após denúncias anônimas e também pelo trabalho de investigação da Polícia Civil, no bairro do Cabula em Salvador. Com ele encontramos R$ 86 e um celular”, contou o capitão Sandoval Guimarães Neto, integrante do Setor de Inteligência do COPPM.

Segundo o delegado titular da Delegacia Territorial de Saubara, Filipe Madureira, a Operação Cabuçu Livre tinha informações sobre o criminoso.

“Na primeira prisão, em abril, começamos a investigar a participação dele na quadrilha. Nas diligências descobrimos que as armas apreendidas pertenciam a organização criminosa e estavam sendo usadas em homicídios e disputas pelo tráfico em Cabuçu”, contou.

Clima bucólico das praias deu lugar ao medo por conta dos arrombamentos e do tráfico

(Foto: Evandro Veiga/CORREIO)

Morte de líder

Ainda segundo o delegado, membros que saíram de Salvador para fortalecer a quadrilha no distrito já foram localizados e estão com mandados de prisão expedidos.

“Após o líder Jean Barroso de Santana Teixeira ter sido encontrado em maio deste ano, no estado de Sergipe, por policiais da Coordenação de Operações Especiais da Polícia Civil da Bahia (COE) e da Polícia Civil de Sergipe, a quadrilha vem tentando se fortalecer, mas estamos em ação”, ressaltou Filipe Madureira.

Com a morte do líder em confronto com as forças policiais, ainda segundo o delegado, a quadrilha tenta se reerguer, mas continua sendo alvo das ações conjuntas das polícias Militar e Civil.

A Operação Cabuçu Livre, lançada em abril de 2019, já apreendeu 12 armas de fogo (revólveres, pistolas, submetralhadoras e espingardas), localizou diversas porções de cocaína, crack e maconha, e realizou a prisão de sete membros, além de identificar outros integrantes da quadrilha.

Lucas foi encaminhado para a sede do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) e será levado para a 3º Coordenadoria de Polícia do Interior (Coorpin/Santo Amaro), onde ficará custodiado.

A Delegacia de Saubara funciona em horário administrativo; moradores, muitas vezes, não conseguem prestar queixa

(Foto: Evandro Veiga/CORREIO)

Fuga dos veranistas

Há cerca de três anos, Saubara vem sofrendo com uma onda de arrombamentos que mudou drasticamente o cenário bucólico e tranquilo da localidade turística. Segundo o CORREIO apurou, ao menos nove casos aconteceram em dois meses este ano nos distritos praieiros de Cabuçu e Bom Jesus dos Pobres. Ainda em 2019, a Polícia Civil investiga 22 inquéritos sobre furtos em residências da região.

A reportagem esteve em Saubara e constatou o reflexo dessas ações criminosas: inúmeros imóveis de alto padrão estão à venda entre Cabuçu e Bom Jesus dos Pobres.

Além dos casos de arrombamento, um outro problema atormenta moradores e veranistas: a rivalidade entre as facções Katiara e Bonde do Maluco (BDM). “Aqui quase não se vê revólver. Os caras andam de pistolas e metralhadoras. Circulam de moto para cima e para baixo”, relatou um morador.

Com águas apropriadas para a prática de esportes náuticos, como windsurf e vela, além de uma bela visão da Baía de Todos-os-Santos, Cabuçu é conhecida popularmente como ‘Praia do Oi’, e é muito frenquentada por moradores de Feira de Santana.

Localidade conhecida como Pedras Altas fica na fronteira entre áreas dominadas pela Katiara e pelo BDM

(Foto: Evandro Veiga/CORREIO)

Veranistas ilustres dão adeus

Antigo destino de Verão da família Velloso, Saubara também não terá mais a visita de famosos como Caetano Veloso e Maria Bethânia. A cantora, que costumava passar temporadas no local com a mãe, Dona Canô, falecida em 2012, está vendendo duas casas no local: uma na localidade de Pedras Altas, próximo à Rua do Leme, e outra na Rua do Porto, próximo ao centro comercial de Cabuçu, por R$ 1,4 milhão e R$ 1,1 milhão respectivamente.

O CORREIO perguntou o motivo das vendas: “Ela não tem mais interesse. Ela está numa certa idade e não tem mais vontade de curtir aquilo ali”, declarou. Por meio de sua assessoria de comunicação, Maria Bethânia informou que não costuma comentar sua vida pessoal.