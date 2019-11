Preso na Faroeste, genro de desembargadora é investigado por outro grande caso de grilagem

Um dos quatro presos pela Operação Faroeste, deflagrada na última terça para investigar venda de sentenças em disputas judiciais pela posse de terras no Oeste baiano, o advogado Márcio Duarte Miranda, genro da desembargadora afastada Maria do Socorro Barreto Santiago, é suspeito de repetir o mesmo esquema de grilagem em outra grande área de Formosa do Rio Preto. Na decisão em que autoriza o cerco aos alvos da Faroeste, o ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), afirma que Miranda e outros investigados, “não satisfeitos com o esquema na região do Coaceral, integram organização criminosa que molda, atualmente, idêntica investida na região de Estrondo”.

Olho grande

Segundo o Ministério Público Federal (MPF), a área em Estrondo ultrapassa os 400 mil hectares, dimensão maior que os 360 mil hectares de Coaceral, cuja posse foi dada ao ex-borracheiro José Valter Dias, supostamente em conluio entre o falso cônsul Adailton Maturino e desembargadores do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ).

Bem-casado

Nos bastidores do mercado publicitário baiano, é dada como certa a presença da agência Rocha Comunicação na lista dos quatro vencedores da nova licitação para gerir a milionária conta do governo do estado, cujo resultado deve ser publicado hoje no Diário Oficial. A empresa pertence à publicitária Vera Rocha, esposa do secretário estadual da Casa Civil, Bruno Dauster. Fontes do setor informaram à Satélite que, para dar parte do bolo à Rocha, a agência Objectiva perdeu a fatia que detinha na Secretaria de Comunicação Social do Estado desde 2014. As outras três vencedoras são a Leiaute, Engenho Novo e Tempo Propaganda.

Recuo de Leão

Seis dias após a coluna divulgar a nomeação de uma sobrinha da esposa do vice-governador João Leão (PP) para o posto de vogal na Junta Comercial da Bahia (Juceb), a publicitária Sabrina Serva Vazquez perdeu a vaga. Governador em exercício, o próprio Leão, que havia emplacado a parente como representante da Secretaria de Desenvolvimento Econômico na Juceb, tornou ontem sem efeito a nomeação assinada por ele, em claro desacordo com a lei que veda nepotismo em órgãos sob administração direta ou indireta do estado.

Saída e retorno

Afastado anteontem do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) pelo Supremo, o ex-ministro Mário Negromonte cogita se aposentar em um futuro próximo. Aos 69 anos, Negromonte já estaria apto a apresentar o pedido. Aliados do ex-ministro afirmam que a ideia dele é, uma vez absolvido pelo Supremo na ação penal a que responde por corrupção passiva, retornar à atividade política e partidária.

Via dupla

Com a eventual aposentadoria de Mário Negromonte, a hipótese mais provável é que o governador Rui Costa (PT) indique um deputado federal para substituí-lo no TCM. Líderes da base aliada ao Palácio de Ondina apostam em dois nomes como favoritos para assumir o lugar: Sergio Brito (PSD) e Nelson Pelegrino (PT).