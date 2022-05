Preso por agressão, ex de MC Marcelly é encontrado em esgoto de presídio

O ex de MC Marcelly, conhecida pelos hits "Coraçãozinho" e "Bigode Grosso", foi encontrado escondido dentro do esgoto do presídio onde está cumprindo pena por ter agredido e mantido a cantora em cárcere privado. Francimar Jorge Cavalcante foi levado, então, para um presídio de segurança máxima no Rio. As violências foram cometidas por ele no ano passado.

Agora, a Secretaria de Administração Penitenciária abriu "um procedimento disciplinar para apurar o caso", segundo o UOL.

Frank, como é chamado, foi preso em flagrante, em maio de 2021, e condenado a quatro anos e três meses de prisão pelos crimes de ameaça, lesão corporal e cárcere privado.

O casal permaneceu junto durante 13 anos, e chegaram a participar do do reality show "Power Couple" da Record TV, em 2017. Frank admitiu as agressões, mas negou ter mantido a cantora trancada em casa.

Antes, Frank já tinha passagem pela polícia por desacato e desobediência.