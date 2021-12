Preso suspeito de matar engenheiro durante assalto em Salvador

Está preso um dos envolvidos na morte do engenheiro Donny Thomas Velloso, 32 anos, que foi baleado durante um assalto na última terça-feira (14), no bairro de Luís Anselmo, em Salvador. O suspeito, que não teve o nome divulgado, se apresentou na tarde desta quinta-feira (16) no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Segundo a Polícia Civil, ele quem efetuou os disparos de arma de fogo após Donny Thomas reagir ao assalto.

Após investigação, os policiais conseguiram localizar o endereço do pai de um dos envolvidos no bairro de São Gonçalo do Retiro. De acordo com a delegada Zaira Pimentel, titular da 1ª DH/Atlântico, durante as buscas na localidade, os suspeitos trocaram tiros com os policiais. Na fuga, a dupla deixou cair da mochila 8kg de maconha.

O suspeito que se apresentou à polícia teve o mandado de prisão temporário cumprido. Já o outro envolvido no latrocínio segue sendo procurado. O preso ficará custodiado na unidade policial, à disposição do Poder Judiciário. A droga também foi apreendida.

Assalto

Donny levava o cachorro para atendimento em um petshop e tinha acabado de estacionar quando foi abordado, na Rua Lívia Giffoni. Os ladrões estavam em um Palio cinza e passavam pelo local, chegando pelo lado oposto logo depois que o engenheiro parou. Um deles desceu para tentar roubar a vítima, mas houve briga e Donny foi baleado à queima-roupa. A ação foi registrada por câmeras de segurança. Ele chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu. O veículo utilizado pelos assaltantes tem sinalização de que foi roubado - ele foi levado da Avenida Vasco da Gama, na quinta-feira (9). Desde então, os homens estariam utilizando o carro para cometer crimes.