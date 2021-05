Preso traficante que baleou investigador da Polícia Civil no Bairro Guarani

O criminoso que atirou contra um investigador da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV) foi preso na tarde desta segunda-feira (10). Ele feriu a mão do policial durante rondas no Bairro Guarani, região da Liberdade, pela manhã.

De acordo com a Polícia Civil, após a agressão contra o policial, uma varredura foi feita no local para localizar o atirador. Policiais da DRFRV localizaram o suspeito, que foi preso em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

O criminoso estava com uma pistola, dois carregadores, munições de diferentes calibres, 234 trouxas de maconha, além de um tablete de 385 gramas da mesma droga, cinco balanças e embalagens para acondicionar entorpecentes.

Ainda de acordo com a polícia, o suspeito é um dos líderes do tráfico de drogas no bairro do Curuzu. Ele já havia sido preso anteriormente e deve ser encaminhado para audiência de custódia da Justiça. O material apreendido será enviado para perícia, no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

O investigador atingido foi socorrido e passa bem.