Preso trio que matou homem após furto de celular na Bahia

A polícia prendeu três homens suspeitos de matar Erivelton da Silva Rocha,nesta quinta-feira (19), em Riacho de Santana, no sudoeste do estado. O crime aconteceu em 26 de março, quando o corpo foi encontrado dentro de um carro na Rua Caetité, com marcas de tiros.

Segundo a polícia, o autor dos disparos, que não teve o nome divulgado, disse ter praticado o crime após ter seu aparelho de celular furtado pela vítima. O homicídio foi praticado com a ajuda de outros dois homens.

Os envolvidos estavam com a prisão preventiva decretada pela Justiça e tiveram os mandados cumpridos nos bairros Mato Verde e AABB, durante uma operação deflagrada pela Delegacia Territorial (DT) de Riacho de Santana, com o apoio de investigadores da 24ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Bom Jesus da Lapa).



O trio foi submetido aos exames de lesões corporais e está à disposição da Justiça. Eles devem ser encaminhados para o sistema prisional.