Presos pela morte do pai, filhos de Flordelis fazem culto em delegacia

Os cinco filhos da deputada federal Flordelis (PSD-RJ) que foram presos nesta segunda-feira (24) fizeram um culto evangélico ao chegar à carceragem da Delegacia de Homicídios de Niteróio, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSGI). Eles são acusados de participar do assassinato do pastor Anderson de Carmo. Flordelis seria a mandante da morte do marido.

Segundo o Extra, quem estava de fora da prisão conseguia ouvir os cinco entoando a música gospel "Te Agradeço", do grupo cristão Diante do Trono. "“Por tudo o que tens feito. Por tudo que vais fazer. Por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo meu ser. Te agradeço meu Senhor", diz um trecho da canção.

Flordelis não foi presa por conta da imunidade parlamentar - só poderia ser detida em flagrante. A deputada foi denunciada por cinco crimes. O advogado nega envolvimento de Flordelis.

Além dos cinco filhos, uma neta da parlamentar também foi presa. Outros dois filhos, incluindo o que é apontado como responsável pelos disparos, já estavam presos.

Chefe do Departamento de Homicídios do Rio, o delegado Antônio Ricardo Lima Nunes diz que o crime foi "covarde e bárbaro".

"Chegamos a 11 pessoas que serão responsabilizadas criminalmente por esse crime. Crime bárbaro, crime covarde. E hoje conseguimos finalizar essa investigação", afirmou.

O pastor foi assassinado em casa, em Niterói, no dia 16 de junho de 2019. Flordelis contou que ele teria reagido a um assalto na porta de casa, relatando que os dois teriam sido seguidos por homens em uma moto.

Veja quem são os denunciados e pelo que vão responder:

• Flordelis dos Santos de Souza (viúva): por homicídio triplamente qualificado; tentativa de homicídio duplamente qualificado; associação criminosa majorada; uso de documento ideologicamente falso e falsidade ideológica, não foi presa por ter imunidade parlamentar;

• Marzy Teixeira da Silva (filha adotiva): homicídio triplamente qualificado; tentativa de homicídio duplamente qualificado e associação criminosa majorada, presa nesta segunda-feira;

• Simone dos Santos Rodrigues (filha biológica): homicídio triplamente qualificado; tentativa de homicídio duplamente qualificado e associação criminosa majorada, presa nesta segunda-feira;

• André Luiz de Oliveira (filho adotivo): homicídio triplamente qualificado; tentativa de homicídio duplamente qualificado e associação criminosa majorada, preso nesta segunda-feira;

• Carlos Ubiraci Francisco Silva (filho adotivo): homicídio triplamente qualificado, preso nesta segunda-feira;

• Adriano dos Santos (filho biológico): associação criminosa e uso de documento falso, preso nesta segunda-feira;

• Flavio dos Santos Rodrigues (filho biológico): Associação criminosa e uso de documento ideologicamente falso, já estava preso;

• Lucas Cezar dos Santos (filho adotivo): associação criminosa, já estava preso;

• Rayane dos Santos Oliveira (neta): homicídio triplamente qualificado e associação criminosa majorada, presa nesta segunda-feira;

• Marcos Siqueira (ex-policial): associação criminosa e uso de documento falso, já estava preso;

• Andreia Santos Maia (mulher do ex-policial): associação criminosa e uso de documento falso, presa nesta segunda-feira.