Pressão no oceano pode provocar ondas altas no litoral nordestino

De acordo com alerta transmitido pelo Centro de Hidrografia da Marinha brasileira na última noite de domingo (4), um sistema de alta pressão sobre o oceano poderá provocar fortes ventos com intensidade de até 74 km/h e ondas entre três e quatro metros até a próxima quarta-feira (7) pela manhã nos estados da Bahia, do Sergipe, de Alagoas, de Pernambuco, da Paraíba e do Rio Grande do Norte.

Quebra das ondas

No mesmo período, esse fenômeno poderá provocar, ainda, a ocorrência de ressaca, ou seja, movimento anormal das ondas do mar na área de rebentação, com ondas de direção Sudeste com até 2,5 metros entre o litoral de Salvador (BA) e Touros (RN).

Todos os alertas para a população são emitidos exclusivamente pela Marinha do Brasil e podem ser consultados no site oficial ou nas redes sociais oficiais das Forças Armadas.