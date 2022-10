Pressionado, Bahia recebe o Brusque na Fonte Nova e tenta reação na Série B

Sem vencer há cinco jogos, o Bahia precisa reagir para não complicar o acesso à Série A que parecia tranquilo. A chance para dar a volta por cima será neste sábado (8), às 16h, contra o Brusque, na Arena Fonte Nova.

Diante da torcida depois de duas partidas fora de casa, onde perdeu da Chapecoense e empatou com Novorizontino, voltar a vencer é tido como uma obrigação, já que o duelo contra os catarinenses iniciará a sequência das últimas rodadas da Série B. Serão três partidas como mandante e duas como visitante.

Com 53 pontos, o Bahia ocupa a terceira colocação, mas está pressionado pelos concorrentes que se aproximaram nas rodadas recentes. A distância para o 5º colocado, que chegou a ser de nove pontos, caiu para quatro.

Em uma semana turbulenta, marcada por protesto da torcida no aeroporto após o empate por 1x1 com o Novorizontino, o time acredita na Fonte Nova como trunfo para reencontrar as vitórias. Jogando em casa, o aproveitamento da equipe é de 75%. Além disso, a tendência é de que o estádio receba um bom público. Até sexta-feira, 38 mil ingressos haviam sido garantidos.

“A força da torcida sempre nos dá uma motivação a mais. Eu fico feliz de jogar ao lado do nosso torcedor. Tenho certeza que qualquer um que entrar em campo vai dar seu máximo para no final a gente festejar”, avaliou o atacante Vitor Jacaré.

Por falar em Fonte Nova, a partida diante do Brusque será a primeira de Eduardo Barroca na presença da torcida. Com contrato apenas até o fim da Série B, o treinador corre contra o tempo para implementar a sua filosofia de jogo e alcançar o acesso, principal objetivo do clube na temporada.

Reforço na escalação

O Bahia conta com o retorno do seu artilheiro diante do Brusque. Autor de oito gols na Série B, Matheus Davó participou normalmente do último treino e está à disposição. Ele deve voltar ao time titular ao lado de Jacaré.

Outro que está disponível é o garoto Everton, que cumpriu suspensão. Já o volante Emerson Santos, expulso contra o Novorizontino, está fora. Ambos são reservas. Completam a lista de desfalques o atacante Ytalo e o lateral esquerdo Matheus Bahia.

Não será surpresa se o Bahia retomar o esquema com três atacantes. Assim, Caio Vidal tem chance de aparecer entre os titulares. Nesse cenário, a dúvida é sobre quem seria sacado do meio-campo. Ricardo Goulart ou Daniel correria o risco de começar o jogo no banco de reservas.

Na lateral direita, Marcinho tem a vaga ameaçada pelo garoto André. Titular da posição com Enderson Moreira, o ex-jogador de Botafogo e Athletico-PR não apresentou rendimento satisfatório nas últimas partidas e virou alvo de críticas. A escalação só será divulgada minutos antes da bola rolar.

No Brusque, a situação é muito mais delicada. Vice-lanterna, o clube catarinense está com um pé na Série C. A equipe vem de cinco derrotas seguidas no torneio e, nos últimos 10 jogos, perdeu oito e venceu dois - contra Vasco e Ponte Preta, ambos em casa.

Para piorar, o técnico Gilson Kleina não contará com o atacante Fernandinho, expulso na derrota de 1x0 contra o Sport. O ataque é mais um problema para os catarinenses. Há um mês o Marreco não balança as redes adversárias. O último gol foi marcado justamente na vitória sobre o Vasco por 1x0, no dia 3 de setembro.

Confira as prováveis escalações:

Bahia: Mateus Claus, Marcinho (André), Ignácio, Luiz Otávio e Luiz Henrique; Patrick, Mugni, Daniel e Ricardo Goulart; Jacaré e Davó. Técnico: Eduardo Barroca.

Brusque: Júnior Belliato, Pará, Éverton Alemão, Wallace Alex Ruan; Rodolfo Potiguar, Luiz Antônio e Diego Jardel; Pablo Baya, Mascote e Alex Sandro. Técnico: Gilson Kleina.