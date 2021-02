Prestes a completar 100 anos, príncipe Phillip é internado na Inglaterra

Um dos maiores ícones da longevidade de todo o planeta, o príncipe Phillip, marido da rainha Elizabeth II, foi internado no hospital King Edward VI a conselho do seu médico pessoal. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (17) pelo Palácio de Buckingham.

"A internação do duque é uma medida de precaução, a conselho do médico de Sua Alteza Real, após ele se sentir mal. O duque deve permanecer no hospital para alguns dias de observação e descanso", afirma o Palácio em nota.

Nascido em 1921, o príncipe Phillip tem 99 anos e completará um século de vida no dia 10 de junho deste ano. Duque de Edimburgo, ele detém o recorde de longevidade de todos os integrantes da família real inglesa.

As últimas informações sobre questões de saúde dele e da rainha Elizabeth — de 94 anos — foram divulgadas em janeiro, quando ambos foram vacinados contra a covid-19, já que os dois fazem parte do grupo de risco da doença.