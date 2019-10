Prestes a completar 100 jogos pelo Bahia Gregore mira o G4

Xodó da torcida do Bahia, o volante Gregore está perto de conquistar uma marca importante pelo tricolor. Diante do Athletico-PR, sábado, às 19h, na Fonte Nova, o jogador vai completar 100 jogos com a camisa do Esquadrão.

Destaque do clube nas duas últimas temporadas, o volante vai atingir uma marca que quase ninguém do atual elenco ostenta. Só o zagueiro Lucas Fonseca, com 260 apresentações, passou dos 100 jogos pelo clube. Os próximos da fila são Élber (93) e Douglas (89). Por isso, Gregore comemora a história que vem construindo.

“Relação é de muita gratidão pelo clube, que abriu as portas para mim para o cenário do futebol. Meu primeiro campeonato grande foi no Bahia. Gratidão. Estou muito feliz com essa marca. Agradeço a todos os treinadores que passaram aqui. Espero conquistar coisas muito grandes com essa camisa”, afirmou Gregore.

Assim como os 100 jogos passaram rápido, o início de Gregore no Fazendão foi meteórico. Contratado como uma aposta do sub-23 do Santos, o jogador ganhou a posição de titular ainda na pré-temporada de 2018 e não saiu mais do time.

Pelo Bahia, Gregore conquistou o bicampeonato baiano (2018 e 2019), o carinho do torcedor e marcas individuais. No ano passado, ele terminou o Brasileirão como o maior ladrão de bolas da Série A. Esse ano, o camisa 26 também lidera quando o assunto é desarmes. Até aqui foram 61 no Campeonato Brasileiro.

Agora, o foco está em colocar o Esquadrão na Libertadores depois de 30 anos. “Desde quando o professor chegou, a meta dele já era essa, conseguir passar isso para a gente. A gente está conseguindo isso dentro de campo. O Bahia, pelo tamanho e pelo que vem fazendo, G6 é pouco ainda”, disse Gregore.

Rivalidade

No jogo em que completa 100 jogos pelo Bahia, Gregore e o Esquadrão vão encarar um velho conhecido. Desde o encontro polêmico pelas quartas de final da Copa Sul-Americana do ano passado, o Athletico está engasgado na garganta da torcida tricolor. Apesar da rivalidade, Gregore não encara a partida como uma revanche. Para ele, o mais importante é se consolidar no G6.

“Revanche, a gente não pensa muito. A gente está vindo numa linha de pensamento importante, buscar o G6, conseguimos entrar. Temos que lidar bem com isso. Manter a concentração para alcançar coisas maiores, porque acho que este ano a gente vai conseguir coisas muito boas ainda”.

Gregore ainda acrescentou. “Pela maturidade que a gente está alcançando. Dentro do grupo, partida a partida, a gente viu evolução. Nossa meta é estar entre os seis neste ano. Esse jogo era muito importante para entrar no G6. Agora é ter muita concentração para se manter nesse nível do campeonato”, continuou ele.