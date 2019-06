Preta Gil posa de topless e manda recado: 'Saia de seu mundinho de julgamentos'

A cantora Preta Gil está livre, leve e solta em sua viagem internacional. No México, ela tirou uma foto de topless numa praia paradisíaca e, na legenda, resolveu dar uma dica para os seus seguidores.

Foto: Reprodução/Instagram

"A vida é um sopro e eu vou ficar aqui me escondendo? Você realmente acha que eu devo me esconder, ter vergonha de quem sou? Sou livre, vencedora, batalhadora, eu quero mais é ser feliz! Meu corpo é consequência das minhas vivências e escolhas, e posso te afirmar que vivi muitas coisas lindas e outras não tão lindas, mas que me fizeram ser quem sou: uma mulher às vésperas de completar 45 anos e extremamente realizada e grata à vida".

Em seguida, ela pediu que as pessoas julguem menos. "Saia daí, desse seu mundinho infeliz de julgamentos, e receba minha luz. Abra seu coração e vá ser feliz como eu! Sim, eu tenho que falar sobre isso muitas vezes. Sim, é chato? Pra mim, não, mas para você que é gordofóbico talvez seja", completou Preta.

A filha de Gilberto Gil está em Tulum, no México, a convite de uma marca de cosméticos.