Prévia da inflação em Salvador fecha ano em 10,68%, maior índice em 18 anos

Em dezembro, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), ficou em 1,13% na Região Metropolitana de Salvador (RMS), segundo divulgou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira (23). Foi o maior dentre as 11 áreas pesquisadas separadamente pelo IBGE e ficou acima do indicador nacional (0,78%), mas desacelerou em comparação a novembro de 2021, quando havia ficado em 1,47%, e em comparação a dezembro de 2020, quando havia sido de 1,18%.

O IPCA-15 funciona como uma prévia da inflação oficial do mês, refletindo os preços coletados entre 13 de novembro e 13 de dezembro. Com o resultado do mês, o IPCA-15 da Região Metropolitana de Salvador fechou o ano de 2021 em 10,68%.

Ficou acima do indicador nacional (10,42%) e foi a maior prévia da inflação para um ano, na RMS, desde 2003, quando o índice acumulado havia sido de 11,60%. O quadro a seguir mostra os resultados do IPCA-15 de dezembro de 2021 para o Brasil e cada uma das áreas pesquisadas.