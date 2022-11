Previsão é de chuva para o resto da semana em Salvador; confira

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) informou que a previsão do tempo para a capital é de chuva para o resto da semana. Na terça-feira (29), é esperado um céu nublado com chuvas a qualquer hora do dia.

A probabilidade de chuva na terça é de 90%, com uma previsão de temperatura mínima de 23º e máxima de 27º. Os ventos podem chegar a 20 km/h.

Na quarta (30) e quinta (1º), a previsão é de céu nublado a parcialmente nublado com chuvas a qualquer hora do dia. A probabilidade de chuva é de 80%.

A temperatura pode variar entre 24º e 28º na quarta e entre 23º e 29º na quinta. Os ventos podem chegar a 22 km/h e 24 km/h, respectivamente.

Na sexta (2), sábado (4) e domingo (6), a previsão do tempo permanece a mesma, mas a probabilidade de chuva é de 70% no primeiro dia e de 60% no segundo e terceiro.

A temperatura pode variar entre 23º e 29º na sexta, com ventos de até 26 km/h. No sábado a temperatura deve variar entre 24º e 28º, com ventos de até 24 km/h. Por fim, no domingo, a variação no clima é de 24º a 29°, com ventos que podem chegar a uma velocidade de 26 km/h.

Por conta das chuvas desta segunda-feira (28), Salvador registrou 23 ocorrências. Foram duas ameaças de deslizamento, quatro avaliações de imóveis alagados, oito ameaças de desabamento, uma avaliação de área, um desabamento parcial, dois deslizamentos de terra, um destelhamento, um galho de árvore caído, duas infiltrações e uma orientação técnica.