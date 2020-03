Previsão é de dia nublado e chuvas nesta terça-feira

A madrugada foi de chuva forte em Salvador. A previsão é de que, ao longo desta terça-feira (24), o dia continue nublado, com possibilidade de chuvas a qualquer hora do dia.

A nebulosidade é ocasionada por causa da passagem de uma frente fria combinada com a Zona de Convergência do Atlântico Sul. Isso acarreta na formação de chuvas. Apesar disso, a temperatura máxima pode chegar a 31º C.

Nas últimas seis horas, os locais onde houve maior acúmulo de chuvas foi Ilha de Maré (97,4mm), Nova Brasília (86,4mm) e Centro (79,1mm). Nas últimas 12 horas, o acúmulo chegou a 116 mm em Ilha de Maré, de acordo com a Defesa Civil.

Durante a madrugada, a rajada de vento chegou a 28km/h, na Cidade Baixa , por volta das 3h.