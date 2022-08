Previsão para produção baiana de grãos para 2022 se mantém 8,2% acima de 2021

A estimativa para a safra baiana de grãos manteve, em julho, a previsão de uma produção de 11.361.707 toneladas para 2022, um aumento de 8,2% para 2021, que até então foi o ano recorde.

A soja continua como principal produção agrícola no estado, com previsão de safra recorde de 7,241 milhões de toneladas em 2022. Isso representa aumento de 6% comparando com o ano passado.

Sozinho, o produto representa 63,7% da produção de grãos na Bahia - está em 42,3% de toda área plantada do estado.

As estimativas apontam que a Bahia vai seguir com a sétima maior produção de grãos do país, com o equivalente a 4,3% do total nacional. A liderança segue com o Mato Grosso (30,6%), seguido pelo Paraná (13,4%). Em 2022, a safra nacional deve bater novo recorde, com previsão de 263,4 milhões de toneladas - 4% acima de 2021.

O IBGE realiza mensalmente o Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA). O grupo de grãos inclui arroz, milho, aveia, centeio, cevada, sorgo, trigo,

triticale, amendoim, feijão, caroço de algodão, mamona, soja e girassol.