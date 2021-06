PRF ajuda gestante em trabalho de parto a escapar de engarrafamento na Bahia

Uma gestante em trabalho de parto que estava presa em engarrafamento na BR-116, trecho de Jequié, no sudoeste da Bahia, conseguiu chegar a um hospital de Vitória da Conquista, nesse domingo (6), a tempo de dar à luz na unidade médica.

Isso só foi possíel após escolta de uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF). De acordo com o órgão, policiais da delegacia de Jequié seguiam na rodovia, quando foram surpreendidos pelos ocupantes de uma caminhonete pedindo socorro. Eles estavam desesperados pois, no veículo, havia uma mulher grávida e que dizia que tinha rompido a bolsa amniótica.

O trânsito estava completamente congestionado e com as vias interditadas, por causa de um acidente envolvendo dois caminhões.

Foto: Reprodução

Nascimento prematuro

Além disso, a equipe também foi informada que era um caso da possibilidade de nascimento de um bebê prematuro e que seria necessário um deslocamento rápido e seguro para o hospital em Vitória da Conquista, equipado com UTI Neonatal.

Após serem informados da situação, os policiais rodoviários federais Yuri Matos e Biondi providenciaram auxílio imediato: as viaturas acionaram as sirenes e foram abrindo caminho para o carro com a gestante e seu bebê (ainda na barriga) a bordo.

A família conseguiu chegar a tempo no Hospital SAMUR, em Conquista, onde nasceu Maria Alice. Mãe e filha passam bem.

Para o PRF Yuri Matos, um dos responsáveis pela ocorrência, atender à situação foi gratificante. “Esse é o maior prazer de colocar essa farda para trabalhar. Prestar auxílio a quem precisar e em qualquer situação”, falou.