PRF apreende 250 mil maços de cigarros contrabandeados escondidos em carga de polvilho

Um caminhão que transportava 250 mil maços de cigarros contrabandeados escondidos em carga de polvilho foi apreendido na madrugada deste domingo (06), na BR 122, nas imediações do municípios de Urandi. O flagra ocorreu após agentes da PRF avistarem dois homens, em atitude suspeita, conversando no pátio de um posto de combustível. Um deles, ao avistar a viatura da PRF, fugiu a pé e foi identificado como sendo o motorista de um caminhão VW/24.280 que estava estacionado no posto. Os policiais suspeitaram que o veículo estivesse carregado com material ilícito e decidiram vistoriar o compartimento de carga.

Dentro da carroceria, os agentes encontraram 250 mil carteiras de cigarros contrabandeados, que estavam acomodadas em 250 caixas e escondidos em meio a carga de polvilho . A carga está avaliada em R$ 1,25 milhão. Buscas foram feitas na tentativa de capturar o motorista responsável. O segundo homem, de 47 anos, foi preso por contrabando e encaminhado, com o veículo e a carga, para a Polícia Federal em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia.

O crime de contrabando está previsto no art. 334 do Código Penal e prevê pena de dois a cinco anos de prisão. bEm nota, a PRF informou que os números positivos das apreensões realizadas na Bahia são um reflexo da estratégia da instituição em investir em tecnologia, integração com as forças policiais, informações qualificadas de inteligência, aliada a capacitação profissional e expertise dos PRFs, conscientes da missão institucional de proteger a sociedade.