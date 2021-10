PRF apreende 30kg de maconha escondidos em porta-malas de carro

Cerca de 30 kg de maconha que seria entregue em Salvador foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal em Jaguarari. A droga estava escondida em dezenas de pacotes no porta-malas de um Argo.

Os policiais fiscalizavam na altura do Km 115 da BR- 407, quando resolveram abordar o veículo. Quando foi abordado, o motorista ficou nervoso, o que chamou a atenção dos policiais.

Durante a revista do carro, a maconha foi encontrada pelos policiais disposta em 28 tabletes que estavam escondidos no porta-malas do carro. Ao todo foram apreendidos 28,45 Kg. O motorista de 41 anos contou que recebeu a droga em Cabrobó (PE) para entregar na capital baiana.

O motorista Disse ainda que ganharia R$1.200 pelo transporte do entorpecente. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil, para formalização do auto de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006 e cuja pena pode chegar a 15 anos de prisão.