PRF apreende 50 mil kg de farinha de trigo transportados irregularmente

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 50 mil quilos de farinha de trigo transportados irregularmente, na madrugada do último domingo (23). As equipes fiscalizavam o trecho do KM 851, na BR 122, nas proximidades do município de Urandi, quando foi feito o flagrante.

Em nota, a PRF informou que os policiais abordaram alguns veículos de carga para verificação. Durante os procedimentos, o motorista apresentou uma nota fiscal duvidosa e, além disso, trafegava em uma rota totalmente divergente da apresentada. Ele acrescentou ainda que havia abastecido o veículo em Dourados (MS) e seguiria para Altamira (PA).

Diante das irregularidades, ele foi encaminhado juntamente com o veículo e a carga apreendidos ao posto fiscal da região para que sejam adotadas as medidas cabíveis.