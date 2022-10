PRF apreende 500 mil maços de cigarro contrabandeado em Conquista

Um caminhão baú carregado com 1000 caixas de 500 mil maços de cigarro contrabandeados foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã desta segunda-feira (24) no trecho da BR 116 do município de Vitória da Conquista.

Apenas neste ano, a PRF na Bahia já tirou de circulação quase 50.000.000 de unidades de cigarros contrabandeados nas rodovias federais que cortam o estado. Isso significa um prejuízo de aproximadamente 8,5 milhões aos contrabandistas.

Os cigarros contrabandeados não possuem a aprovação dos órgãos controladores, são produtos que foram fabricados sem atender aos critérios mínimos de qualidade e contém substâncias mais nocivas que o normal, o que compromete ainda mais a saúde dos consumidores.

Veículo e carga foram encaminhados para a Receita Federal para os procedimentos cabíveis.