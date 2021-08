PRF apreende 780 litros de combustíveis vendidos ilegalmente em pontos clandestinos

Durante a operação Chama Acesa, deflagrada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta terça-feira (31), 780 litros de óleo diesel foram apreendidos na BR-116, na altura do município de Cachoeira do Pajeú, em Minas Gerais. O trecho, contudo, está sob circunscrição da Delegacia de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia.

A operação teve o objetivo de vistoriar pontos clandestinos que estariam sendo utilizados para a prática e comercialização ilegal de combustível. As apreensões foram realizadas em três diferentes imóveis, localizados entre os quilômetros 23 e 25 da BR 116.

No total, três homens foram detidos. Eles confessaram que adquiriram o combustível com caminhoneiros. Na operação, as equipes da PRF ainda apreenderam dezenas de bombonas utilizadas para armazenar o produto.

Foto: Divulgação/PRF

Os envolvidos e o material foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Pedra Azul (MG). Os homens foram autuados pelos crimes de produzir, comercializar, transportar, ter em depósito produto ou substância tóxica, segundo o Art. 56 da Lei 9.605/1998 (do Meio Ambiente), e por receptação, pelo art. 180 do Código Penal.