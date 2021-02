PRF apreende 90kg de pasta base escondidos em carro de luxo

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 90kg em pasta base que estavam em uma land rover, na BR-030, no trecho de Brumado. A droga é avaliada em R$ 10 milhões, segundo a polícia.

De acordo com a polícia, durante a abordagem, o condutor deu respostas vagas aos questionamentos realizados pelos policiais. Devido às informações desencontradas, os policiais decidiram aprofundar a fiscalização no veículo e localizaram a droga escondida em um fundo falso no assoalho do porta-malas.

Ao todo, foram apreendidos 87 tabletes de cloridrato de cocaína, mais conhecido como pasta base. O motorista de 52 anos foi preso em fagrante e encaminhado para a Delegacia de Polícia Judiciária.