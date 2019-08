PRF apreende carga contrabandeada de cigarros em caminhão na BR-116

Foto: PRF-BA

A Polícia Rodoviária Federal na Bahia (PRF) apreendeu neste sábado (3) uma carga de cigarros de origem clandestina em um caminhão-baú, na BR-116. O veículo estava carregado com cerca de mil caixas do produto.

O caminhão possuía placas do Rio Grande do Norte e foi abordado por policiais rodoviários. A mercadoria é avaliada em aproximadamente R$ 2 milhões e estava sendo transportada encoberta por uma carga de vasilhames plásticos para frutas.

Carga estava escondida em caminhão (Foto: Divulgação / PRF)

O condutor do caminhão, um homem de 30 anos, confessou que fazia o transporte ilícito pela segunda vez e que recebia R$ 2 mil pelo serviço. Ele saiu de Juazeiro, no norte do estado, com destino à cidade de Carmópolis de Minas, em Minas Gerais.

O motorista foi preso em flagrante. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano.

A PRF destaca que o condutor que utilizar do veículo para receptar, descaminhar ou contrabandear poderá ter a Carteira Nacional de Habilitação (cNH) cassada ou será proibido de obter a habilitação para dirigir o veículo por cinco anos.