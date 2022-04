PRF apreende cocaína avaliada em R$ 900 mil com passageiro de ônibus em Seabra

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cinco quilos de cocaína na mochila de um passageiro de ônibus em Seabra, no Centro-Sul do estado, na tarde do último sábado (2). O suspeito estaca a bordo de um ônibus interestadual que fazia o itinerário Goiânia (GO) x Apodi (RN), quando foi flagrado em uma fiscalização de combate a criminalidade no Km 408 da BR-242.

De acordo com a assessoria de comunicação da PRF, os agentes deram ordem de parada ao coletivo por volta de 13h30. Na abordagem, os policiais encontraram uma mochila, que estava no fundo do bagageiro na parte superior do ônibus e que parecia conter tabletes em seu interior.

Depois de fazer procedimentos padrões de checagem, os policiais perceberam que um dos passageiros demonstrava sinais de nervosismo e contradições na entrevista. Pelas natureza das respostas, desconfiaram que ele poderia estar levando algo ilícito.

Ao ser questionado se possuía bagagem, o homem disse que tinha uma mochila que estava no fundo do ônibus. Com o dono da mochila identificado, os agentes fizeram a inspeção e encontraram cinco tabletes da substância entorpecente que seriam de propriedade do homem.

Ainda segundo a PRF, a droga apreendida é a forma mais pura da cocaína, chamada de cloridrato de cocaína. O valor estimado era de R$ 900 mil.

O homem de 31 anos disse que havia recebido a mochila na rodoviária de Campinas (SP) e que ela tinha sido entregue por outro homem que ele não conhecia. O suspeito afirmou que pretendia levar os pacotes para Petrolina (PE) e receberia R$ 2 mil pelo transporte.

O passageiro foi preso, com a suspeita de tráfico de drogas, e encaminhado à delegacia local.