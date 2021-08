PRF apreende quase 80 mil latas de cerveja em rodovia na Bahia

Um caminhão com quase 80 mil latas de cerveja sem nota fiscal foi apreendido na noite do último sábado (21). A abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) aconteceu no Km 816 da BR-116, no trecho do município de Vitória da Conquista (BA).

A carreta Man/Tgx 28.440 foi parada em uma fiscalização de rotina. Na ocasião, o motorista de 42 anos apresentou os documentos de porte obrigatório, mas não exibiu a nota fiscal da carga de cerveja, o que constitui crime tributário.

Segundo o homem, a nota não foi emitida pois o sistema apresentou defeito e seu patrão encaminharia o documento posteriormente. O motorista afirmou que embarcou a mercadoria em Aracaju (SE) com destino ao Rio de Janeiro (RJ).

Ao todo foram apreendidas 79.200 latas de cerveja (473 ml), totalizando 37.461 litros. A carga foi encaminhada à Secretaria da Fazenda da Bahia (Sefaz) para passar pelos procedimentos administrativos, incluindo o pagamento do imposto sonegado e multas.