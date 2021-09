PRF-BA resgata menina de 10 anos que era alvo de exploração sexual em rodovia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) resgatou uma menina de 10 anos que estava sendo vítima de exploração sexual em Itaberaba, no portal da Chapada Diamantina.

A abordagem foi registrada na tarde de quinta-feira (2), no Km 228 da BR-242, quando os policiais receberam a denúncia de que haviam jovens, aparentemente menores, uma delas utilizando apenas trajes íntimos, abordando motoristas em um posto de combustíveis da região para pedir carona e oferecer serviços sexuais.

Segundo a assessoria da PRF, a equipe rapidamente se deslocou para a localidade, conseguindo visualizar as três garotas. Duas delas correram ao perceber a aproximação policial, contudo uma desistiu da fuga e foi alcançada.

A menina, que inicialmente contou histórias inverídicas, após contato com o Conselho Tutelar local, relatou seu nome e a sua situação de vulnerabilidade. Foi descoberto que as duas jovens que a acompanhavam eram suas irmãs e estavam inseridas no mesmo contexto de exploração sexual e uso de drogas.

"Acrescenta-se ainda que a menina e suas irmãs haviam fugido de local destinado ao acolhimento de crianças e adolescentes um dia antes da abordagem. Para reintegrá-la, foi necessário a ajuda de uma psicóloga", explica a assessoria da PRF.

Projeto Mapear

Todo o trabalho foi acompanhado de perto pelos PRFs, que inclusive foram surpreendidos com a informação de que uma das jovens tinha o sonho de ser PRF. Ela contou que vivia em uma situação degradante, na qual a sua mãe se prostituía, e foi resgatada por agentes da PRF.

A Polícia Rodoviária Federal é percursora do projeto Mapear, que consiste em combater a exploração sexual de crianças e adolescentes nas rodovias federais de todo país. "Esse é um grande marco da instituição que preza em exercer suas funções, prezando pela promoção da dignidade humana de cada cidadão", conclui a instituição, em nota.