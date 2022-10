PRF detém homem transportando mais de R$ 2,5 milhões no porta-malas do carro

Na terça-feira (11) a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu R$ 2.508.500,00 em espécie, durante fiscalização no km 81 da BR-010, em Ulianópolis, no Pará

Em abordagem a um veículo Toyota/Corolla com emplacamento do Distrito Federal, a equipe notou contradições nas respostas dadas pelo condutor acerca de seu trabalho e sobre a motivação de sua viagem quando questionado.

Diante das suspeitas, a equipe realizou revista no interior do veículo e encontrou quatro caixas de papelão no porta-malas do carro com a quantia em dinheiro em espécie, composta apenas por notas de cem reais.

Questionado sobre a origem do dinheiro, o condutor ficou nervoso e afirmou que seria proveniente de atividades com aluguéis de carros.

Diante dos fatos, o homem de 49 anos foi preso e encaminhado a Polícia Federal para a realização das medidas cabíveis, em tese, por lavagem de dinheiro.