PRF e INEMA resgatam mais de 150 animais silvestres em Vitória da Conquista

Nesta terça-feira (23), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Bahia, em ação conjunta com o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA) realizou uma operação de combate ao tráfico de animais silvestres, coibindo a criação e a caça desses animais com ações pontuais em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano.



Durante as atividades que aconteceram em várias localidades, os policiais resgataram grande quantidade de aves aprisionadas em gaiolas pequenas e em condições precárias de falta de higiene (cobertas com fezes e urina), sem água, com restrição de movimento, privação de luz e sem circulação de ar, ensejando condições evidentes de maus-tratos.



No total, foram resgatadas 149 aves silvestres de espécies variadas e um jabuti.



Os responsáveis pela criação e aprisionamento ilegal foram identificados e cada um, assinou o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e responderão na Justiça por crimes contra o meio ambiente. Além disso, foi realizada uma ação de conscientização e educação ambiental.



As aves foram encaminhadas aos cuidados do INEMA onde passarão por triagem, serão alimentados e tratados por equipes de veterinários, biólogos e demais profissionais capacitados. Quando estiverem em condições, os animais serão reinseridos na natureza.