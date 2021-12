PRF faz leilão online com Civic a partir de R$ 13 mil; veja outros valores

Com lances mínimos entre 40 e 13.068 reais, a Polícia Rodoviária Federal na Bahia, realizará mais um leilão de veículos documentáveis, conservados ou sucatas, que foram retidos na unidade da PRF/BA, em Feira de Santana.

As ofertas ocorrerão, somente, na modalidade on-line a partir das 09h do próximo dia 20 e se encerrarão às 15h do dia 21, através do site.

Dentre os 1.301 lotes que serão leiloados, segundo o órgão, os que têm condições de rodar poderão ser adquiridos por pessoas físicas ou jurídicas.

Já os classificados como sucatas, para reaproveitamento de peças e partes metálicas, só poderão participar pessoas jurídicas que deverão ter registro válido de empresa de desmontagem perante o órgão executivo de trânsito do Estado ou Distrito Federal em que atuar.

O lote mais caro do leilão é um automóvel Honda/Civic, ano 2008, na cor prata, com lance mínimo de R$ 13.068,00. Já o segundo mais caro trata-se de um Fiat/Siena Flex, ano 2010, cor branca, que tem lance inicial de R$ 7.774,00.

Os veículos poderão ser examinados pelos interessados nos dias 16 e 17 de dezembro, das 08h00 às 12h00 e de 13h00 às 17h00 nos endereços abaixo mencionados:

O edital Leilão Público 7/2021 do tipo maior lance ofertado, visa arrematação de veículos retidos, abandonados, removidos ou recolhidos a qualquer título, que se encontram nos pátios administrados pela Regional do estado da Bahia. Conforme o artigo 328 do Código de Trânsito, o veículo recolhido que não vier a ser reclamado por seu proprietário dentro de um prazo de dois meses pode ser avaliado e levado a leilão.

Demais informações poderão ser obtidas no endereço ou através do e-mail.