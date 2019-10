PRF flagra crime ambiental e resgata 40 pássaros silvestres na Bahia

Policiais rodoviários federais resgataram 40 pássaros silvestres às margens da rodovia BR-110, no trecho do município de Olindina, no Nordeste baiano.

Durante uma ronda de fiscalização pelo Km 251, os agentes avistaram uma gaiola pendurada na área externa de um estabelecimento comercial. Ao se aproximarem, constataram que um pássaro silvestre era mantido preso.

Os policiais então decidiram fazer uma busca na parte interna do estabelecimento, onde foram encontradas mais catorze aves, todas presas em gaiolas.

Os pássaros são das espécies conhecidas popularmente por trinca-ferro, azulão, cardeal, cabloclinho, papa-capim, bico-de-veludo e canário-da-terra.

O proprietário do comércio, um homem de 53 anos, não apresentou nenhuma documentação emitida por órgãos ambientais. Ao ser questionado, informou que capturou as aves ali mesmo nas proximidades de seu imóvel.

Já no Km 252, os agentes também flagraram aves silvestres que eram mantidas presas dentro de uma residência. Diante da situação irregular, os PRFs, após autorização do proprietário da casa, entraram no imóvel e resgataram 25 pássaros em cativeiro sem qualquer autorização do órgão ambiental.

Entre os animais estavam canário da terra, tico-tico, papa-arroz, tiziu, entre outros.

Após a operação, dois termos circunstanciados de ocorrência foram lavrados, e os responsáveis responderão na Justiça por crime ambiental previsto na Lei 9.605/98.

Segundo a assessoria da PRF, os pássaros resgatados foram encaminhados a Secretaria do Meio Ambiente de Ribeira do Pombal.

O retorno ao habitat natural nem sempre é um processo rápido. Muitas vezes, os animais precisam de cuidados veterinários, pois são vítimas da degradação ambiental e do tráfico. Além de tratar a saúde, os animais precisam reaprender funções básicas como voar e caçar.

A PRF alerta que as denúncias nas rodovias podem ser realizadas através do telefone 191, que funciona em todo o Brasil. A ligação é gratuita e não é preciso se identificar.