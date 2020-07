PRF prende casal na Bahia com carga de maconha avaliada em R$ 100 mil

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, na noite deste domingo (26), um casal por tráfico de drogas. A dupla transportava quase 100 Kg de maconha escondidos no porta-malas. A droga está avaliada em R$ 100 mil. O flagrante ocorreu em frente a unidade da PRF, localizada no Km 720 da BR 101, em Eunápolis, no extremo sul da Bahia.

Em nota, a PRF informou que passava das 20h, quando policiais rodoviários federais deram ordem de parada a um Chevrolet/Onix Joy, com placas de Ilhéus, no sul da Bahia. Ao solicitar documentação do motorista e passageira do veículo, os policiais perceberam que o casal aparentava nervosismo.

Desconfiados, os policiais decidiram fazer uma busca no carro. Ao abrir o porta-malas do veículo, a equipe encontrou 123 tijolos escondidos em três sacos que totalizaram 100 quilos.

O homem de 31 anos, informou aos policiais que rebebeu a maconha, no bairro da Brasilândia, em São Paulo (SP) e, inicialmente, recebeu R$ 2 mil para custear as despesas de viagem e quando entregasse a droga, em Eunápolis, ganharia mais R$ 3 mil. Em consulta aos sistemas da polícia, verificou-se que o preso possuía mandado de prisão em aberto, pelo crime relacionado a Lei Maria da Penha.

A carga ilícita renderia cerca de 100 mil reais ao crime organizado. Dada às circunstâncias, o casal foi preso em flagrante delito por tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) e foi apresentado à autoridade policial de plantão da Delegacia de Polícia Civil, para formalização dos procedimentos cabíveis.