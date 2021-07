PRF vai leiloar mais de 800 carros em leilão online; veja como participar

A Polícia Rodoviária Federal realizará um leilão online com mais de 800 veículos. O evento começará no dia 15 de julho, a partir das 9h, com lances que variam entre R$ 50 e R$ 28.726. O encerramento será às 14h do dia 16 de julho.

Todos os 829 veículos disponíveis no leilão foram retiros pela PRF e são classificados como documentáveis, conservados ou sucatas. Serão leiloados motos, carros, reboques, microônibus e ciclomotores, sendo que alguns possuem condições de rodar normalmente e podem ser adquiridos por pessoas físicas ou jurídicas.

Há ainda as sucatas, que podem ser adquiridos para reaproveitamento de peças e partes metálicas. Neste caso, estão autorizados a dar um lance apenas as pessoas jurídicas com registro válido de empresa de desmontagem perante o órgão executivo de trânsito do estado ou Distrito Federal em que atuar.

Quem quiser ver os veículos pessoalmente antes de oferecer um lance, poderá agendar para vê-los nos dias 13 e 14 de julho, das 8h às 12h e de 13h às 17h. Os endereços dos postos onde os veículos podem ser vistos estão disponíveis na imagem abaixo: