Prima e Acciona lançam o Morro Ipiranga Residence na Barra

Em um dos últimos terrenos para moradia no Morro Ipiranga, na Barra, vai ser erguido o primeiro residencial fruto da união entre a empresa brasileira Prima Empreendimentos, sediada em Salvador, e o grupo espanhol Acciona. De alto padrão e com vista privilegiada para o mar, o Morro Ipiranga Residence irá disponibilizar variadas configurações de plantas e atributos de automação e sustentabilidade, como infraestrutura para carregamento de veículos elétricos.

Com VGV - Valor Geral de Vendas - de R$ 80 milhões, o empreendimento está sendo lançado com exclusividade de vendas pela Imobiliária B&A, que já tem mais de 50% das unidades reservadas. Será uma torre de 20 andares, três pavimentos de garagens subterrâneas, mezanino e playground com infraestrutura de lazer completa. O edifício terá apenas 40 apartamentos com 4 suítes, área privativa de 210 m², duas varandas e ventilação cruzada no living.

“O projeto permite oito opções de plantas, o que representa flexibilidade e funcionalidade para os moradores, possibilitando criar ambientes diferenciados dentro de um mesmo espaço”, declara o diretor de engenharia da Prima, Luciano Carneiro, que ainda ressalta a disposição dos elevadores nos pavimentos, propiciando independência entre os halls sociais.

Fachada

Além disso, cada unidade terá direito a 03 vagas de garagem e um depósito privativo. Para garantir a segurança e conforto do morador, o projeto prevê uma guarita com vidro blindado e entrada com clausura para carros e pedestres. O projeto arquitetônico é assinado pelo premiado arquiteto Cássio Santana.

Lazer na moradia

O empreendimento oferece áreas comuns equipadas e decoradas compostas por Salão de Festas, Salão de Jogos, Espaço Fitness, SPA, Sauna, Piscina Adulto e Infantil com Deck, Espaço Gourmet, Brinquedoteca, Parque Infantil, Playground Coberto, Lobby de Acesso, Terraço Descoberto e Estacionamento para Visitantes.

Sustentabilidade

Entre os diferenciais do empreendimento está a preocupação com o meio ambiente e o quesito tecnologia com foco na certificação do IPTU Verde, tais como infraestrutura para carregamento de veículos elétricos, painéis fotovoltaicos para geração de energia, sensores de presença e iluminação em LED nas áreas comuns, bacias sanitárias com duplo acionamento, medição de água e gás individualizados, torneiras com dispositivos economizadores nas áreas comuns, bicicletário, entre outras práticas de sustentabilidade.

“Os princípios de sustentabilidade estão presentes desde a concepção do projeto, que traz mais qualidade na entrega e inteligência de construção, como a redução dos resíduos, seguindo os preceitos do 'leanconstruction' que basicamente busca atingir o máximo de eficiência com o mínimo de desperdício”, enfatiza Luciano Carneiro.

Piscina

Vídeos Passeios Virtuais

No Stand de Vendas do Morro Ipiranga Residence, no térreo do Shopping Barra, é possível conferir a maquete do empreendimento, os vídeos dos passeios virtuais das áreas internas e externas, o book e informações sobre a comercialização das unidades. O espaço está disponível no horário de funcionamento do shopping, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e no domingo, das 11h às 21h.

Qualidade do Investimento

“Estamos falando de uma das áreas mais nobres e exclusivas de Salvador. Um lugar reconhecido por sua geografia, arquitetura, pontos turísticos e história. Além da localização, o diferencial da planta e da infraestrutura, somados à qualidade construtiva com foco no acabamento e nos detalhes de alto padrão, despertam a procura pelo novo empreendimento”, relata o diretor da Prima.

O bom desempenho na procura pelo empreendimento também está associado à referência da Prima no mercado imobiliário no quesito qualidade, entrega e credibilidade, aspectos que agora se somam à promissora parceria com a Acciona. “Este é um momento histórico para ambas as empresas, pois vamos alavancar grandes negócios que representam geração de milhares de empregos, apesar do momento ainda tão adverso da economia no país e no mundo. Vamos unir nossas experiências com o objetivo de, inicialmente, implantar dois projetos na capital baiana”, revela Ruben Escartin, presidente da Prima - incorporadora que está desde 2005 no mercado turístico e imobiliário, com foco em produtos de alto valor agregado.

Para Álvaro Tejero, diretor internacional da Divisão Imobiliária da Acciona, a entrada da empresa no mercado imobiliário, inicialmente com lançamentos na capital baiana, será um marco. “Esta situação se revela ainda mais em um momento de pandemia mundial, em que estamos aportando e apostando na Bahia por acreditarmos no potencial do estado e da Prima como um sócio estratégico”.

Suíte

Parceria Prima e Acciona

O grupo espanhol Acciona e a empresa brasileira Prima Empreendimentos, com sede em Salvador, fecharam parceria para gerar novos negócios no segmento imobiliário. Essa união irá resultar, inicialmente, em dois projetos na capital baiana que irão movimentar um VGV - Valor Geral de Vendas - de R$ 250 milhões. O segundo empreendimento também já tem endereço garantido no Horto Florestal, uma demonstração e prova de que a parceria entre as duas empresas é forte, consolidada e trará produtos inovadores para o mercado imobiliário de Salvador.

De acordo com o presidente da Prima, Ruben Escartin, a parceria tem como objetivo desenvolver projetos residenciais de luxo em Salvador, Bahia. Em uma segunda fase, a parceria visa se estender a outros segmentos e outras cidades.

“Acreditamos que esta parceria traz apenas fatores positivos para uma nova etapa de desenvolvimento de projetos imobiliários. Com o conhecimento e a seriedade da Prima, bem como a sua capacidade de gestão no Brasil, unida à experiência internacional e sustentabilidade dos empreendimentos imobiliários da Acciona, estamos certos de que se trata de uma grande parceria.”_ Ruben Escartin, presidente da Prima

A Acciona visa projetar um planeta melhor, com respostas às necessidades básicas de infraestrutura, água e energia, através de soluções inovadoras e responsáveis que gerem um progresso real baseado em um novo modelo para fazer negócios.

Endereço do Morro Ipiranga Residence

Rua José Pancetti, nº 120 – Barra.

Salvador/Bahia.

Confira o site da Prima www.primainova.com.br/morroipiranga