Prima relembra aborto espontâneo de Rafa Kalimann: 'Difícil e doloroso'

Uma das participantes do Big Brother Brasil 20, Rafa Kalimann sonha em ser mãe. A digital influencer, de 27 anos, revelou em conversas no reality show que já chegou a ficar grávida no passado, mas sofreu um aborto espontâneo. Prima dela, Marcella Ribeiro disse que a mineira sofreu na época.

"Foi realmente um momento bem difícil e doloroso. Ela e a mãe dela na época ficaram bem chateadas", comentou Marcella, em entrevista à coluna de Patricia Kogut, do jornal O Globo.

O assunto veio à tona recentemente pois uma ex-amiga de Rafa, Ana Rosa de Abreu Tanos, publicou um vídeo no Instagram dizendo que a influencer teria feito três vezes o aborto. A família nega e entrou com um processo na Justiça. "Não queremos voltar a esse assunto. Tudo está seguindo em sigilo. Até agora o que saiu foi a retirada do conteúdo das redes sociais", falou Marcella.

Rafa, aliás, está fazendo tanto sucesso no BBB20 que já está sendo procurada por marcas interessadas em contratá-la. Porém, o grande sonho da influencer, porém, é ser atriz - só que, até agora, ainda não chegaram propostas para uma carreira nesta área.

Outra vontade de Rafa é de viajar quando sair do reality show: a mineira é embaixadora da ONG Missão África, que atua em Moçambique, e teria compromisso por lá quando saísse do confinamento. Porém, terá que suspender esse e outros planos por causa da pandemia do novo coronavírus.

"Ela iria para a África em junho. Ainda não sabemos como será. Tínhamos alguns projetos engatilhados, mas, devido à quarentena, não vamos prosseguir com eles. Nem em maio nem em junho. Acredito que a partir de julho conseguiremos dar andamento", disse Marcella.