Primavera de 2021 em Salvador foi a mais chuvosa em 32 anos

Salvador teve a primavera com maior volume de chuva dos últimos 32 anos. De acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), entre 22 de setembro e 21 dezembro foram 694,4mm acumulados, contra 726,8mm na mesma estação em 1989. Em 2020, o volume de chuvas registrado foi de 239,7mm. O início do verão também deverá ser marcado por chuvas.

Na Bahia, o mês de dezembro foi marcado pelo alto volume de chuvas nas regiões sul e extremo sul, a exemplo de Itamaraju, que registrou 611,8mm nos primeiros 20 dias. Este foi o maior volume registrado no estado e uns dos maiores pelo país neste mês. Isso representa mais do que o quádruplo da sua climatologia de dezembro, de acordo com os dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais.

Para os próximos dias, a previsão é de continuidade das chuvas no estado. Há ainda riscos de temporais, inclusive na capital. De acordo com o Climatempo, há condições para a formação de um corredor de umidade mais persistente que será organizado por uma frente fria, que ficará estacionada sobre a costa da Bahia no Natal. Até lá, muito volume de água é esperado, com mais de 250mm do oeste ao sul do estado.

A atenção também estará voltada para o litoral e para a Região Metropolitana de Salvador (RMS), cuja previsão é de precipitação de cerca de 100mm.