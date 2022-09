Primavera: veja o que muda no clima com a chegada da estação

O inverno está chegando ao fim e, no lugar dele, a primavera se aproxima como estação da vez. A partir das 22h desta quinta-feira (22) é a estação das flores quem vai ditar o tempo e o clima no hemisfério sul. Mas o que isso implica exatamente? Na prática, os meteorologistas ouvidos pela reportagem apontam para uma tendência de redução nos acumulados de chuvas e dias mais ensolarados.

Cláudia Valéria, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) na Bahia, explica que, em Salvador, passa a ser mais incomum dias chuvosos, enquanto o sol reina com mais volume. “A estação da primavera é uma estação de transição. Para quem está na faixa litorânea, no caso de Salvador, passamos a ter uma condição mais tranquila. Ou seja, uma maior quantidade de dias ensolarados e a temperatura se elevando”, afirma ela.

Meteorologista da Defesa Civil de Salvador (Codesal), Laurizio Alves faz um prognóstico parecido quanto ao clima com a chegada da nova estação. “A primavera inicia no dia 22 de setembro por volta das 22h04. Em Salvador, a primavera começa com o dia ensolarado, com temperaturas mais elevadas e poucas chances de chuva. Ao longo desta estação deve ocorrer redução nos acumulados de chuvas e os dias devem ficar mais ensolarados”, prevê.

Tanto Laurizio como Cláudia alertam que, apesar da predominância do sol na estação, a vão ocorrer dias com chuva porque em regiões de litoral, ao longo do ano inteiro, se tem registros assim, mas já com valores bem menores em termos mensais.

Quando a análise passa para a Bahia como um todo, nem todas as regiões dão adeus à incidência de chuvas em maior volume. No caso do centro-oeste do estado, a situação é diferente e até chuvas de granizo não são descartadas, como analisa Cláudia Valéria.

“No centro-oeste se inicia o período mais chuvoso. Nesse início de estação, ocorrem aquelas tempestades pontuais devido ao fato das temperaturas estarem muito elevadas e, quando chega uma condição mais úmida, acaba provocando chuvas, rajadas de ventos e descargas elétricas. Até um granizo pontual é possível de ocorrer no início da estação nessa região em específico”, completa a meteorologista.