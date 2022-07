Primeira-dama de Nova Aurora, no interior do Paraná, morre atropelada por caminhão

Sônia Maria Brustolin de Paula, de 59 anos, primeira-dama da cidade de Nova Aurora, no interior do Paraná, morreu neste domingo (3) após ser atingida por um caminhão no bairro Pinheiros 1. Ela havia saído de casa para andar de bicicleta. O veículo fazia uma manobra em marcha ré para descarregar.

Sônia Maria era professora e casada com o prefeito local, José Aparecido de Paula e Souza. A cidade de Nova Aurora decretou luto oficial de três dias. Neste período, apenas os serviços de saúde permanecerão ativos e em regime de plantão.

O Consórcio de Saúde dos Municípios do Oeste do Paraná (Consamu) emitiu nota de pesar e manifestou condolências aos familiares e amigos dela.