Primeira-dama do Rio de Janeiro, Helena Witzel está com coronavírus

Primeira-dama do Rio de Janeiro, Helena Witzel está infectada com o novo coronavírus. A informação foi divulgada pela assessoria de imprensa do governo nesta quinta-feira (23). Não há maiores informações sobre o estado de saúde dela até o momento.

De acordo com a nota emitida, o diagnóstico de Helena foi confirmado após uma ida do governador Wilson Witzel (PSC) ao Hospital Copa D'Or, para um exame de rotina. “Na mesma ocasião, foi constatado que a primeira-dama também está com covid-19”, afirma o comunicado.

O governador do Rio de Janeiro anunciou que estava contaminado com o coronavírus no dia 14 de abril. Em vídeo publicado nas redes sociais, ele disse que teve febre, dor de garganta e perda de olfato. Dias depois, voltou a postar sobre a doença, relatando sobre os sintomas.

"Tenho passado a noite acordando com essa tosse. Realmente uma doença que não é igual a qualquer outra. Não é uma gripe muito fácil de se superar", falou. Ele ainda agradeceu à esposa, que vinha cuidando dele.

Segundo a equipe de Wilson Witzel, ele "se recupera normalmente e passa bem".