Primeira etapa do Novo Mané Dendê é entregue na Ilha Amarela

Quando as primeiras máquinas da prefeitura de Salvador chegaram na Via Troco, na Ilha Amarela, para fazer a requalificação da região, o terreno tinha apenas matagal e lixo. A autônoma Joselice Lima, 39 anos, que mora há 38 anos no local, conta que não dava para passar pela área abandonada e que não acreditou que o serviço fosse avançar. Nesta quinta-feira (8), ela e outros moradores se reuniram para acompanhar a entrega da obra.

Região antes da reforma (Foto: reprodução)

O programa da prefeitura, batizado de Novo Mané Dendê, está despoluindo o rio Mané Dendê, que atravessa diversos bairros do Subúrbio Ferroviário, e requalificando as comunidades que ficam no entorno, incluindo a Ilha Amarela, por onde as intervenções começaram. Na prática, estão sendo feitas obras de micro e macrodrenagem e construídas praças, quadras e outros equipamentos. Vias estão sendo abertas e ruas pavimentadas.

“O resultado ficou bonito, porque a gente não tinha nem com o que comprar. Antes, era só mato e muito lixo. A gente não conseguia passar, porque nem caminho existia. Não tinha área de lazer e nem espaço para fazer caminhada. Então, o resultado ficou muito bom. Confesso que no começo eu não acreditei que fosse avançar, pensei que seria mais uma conversa de político. O que a gente espera é que a obra continue”, contou Joselice.

Isso porque nesta quinta-feira foi entregue apenas a primeira etapa do programa que vai alcançar cinco bairros do Subúrbio Ferroviário. Foram 97 mil m² de requalificação, com a construção de quatro novas praças, com pórticos, pergolados, quiosques de convivência, quiosques comerciais, parque infantil, mobiliário e academia de saúde.

Espaço recebeu quadras, praças e áreas de lazer (Foto: Betto Jr/ Secom)

Foi construída também quadra poliesportiva, campo de futebol, anfiteatro, nova iluminação em LED e feita a valorização do paisagismo. A Via Tronco e as ruas Cabaceiras, Pacaembu, Tatuapé e Carlos Chagas, todas em Ilha Amarela, foram recuperadas. Isso representa 1,5 km de vias requalificadas, além de quase 1 km de trilhas, caminhos e escadarias reformadas próximos ao Parque São Bartolomeu. O prefeito Bruno Reis explicou que essa primeira etapa corresponde a 15% do total da obra e que o investimento foi de R$ 31,6 milhões.

“Hoje estamos iniciando a realização de um sonho, com um programa que está dividido em quatro etapas e que deixará um grande legado para a capital baiana. Quem mora aqui sabe como era a região antes das obras. Estamos dando dignidade às famílias que moravam em condições subumanas e transformando essa região da cidade”, afirmou.

A estimativa da prefeitura é de que 10 mil habitantes serão beneficiados diretamente pelo programa, além de outros 35 mil de forma indireta nos bairros de Alto da Terezinha, Itacaranha, Plataforma, Rio Sena e Ilha Amarela.

Prefeito fez grafite durante o evento (Foto: Betto Jr/ Secom)

Demandas

Os serviços de micro e macrodrenagem, abastecimento de água e esgotamento sanitário eram os mais aguardados pelos moradores, além de pavimentação e novas áreas de lazer. A trabalhadora doméstica Edna de Jesus, 35, conta que já passou por maus bocados na Ilha Amarela.

“Quando chovia alagava tudo. A gente não conseguia passar em alguns trechos, porque ficava tudo alagado, era horrível. Espero que a obra resolva esse problema de vez”, disse.

A prefeitura informou que fez 1.265 metros de galeria de águas pluviais, instalou 36 bocas de lobo e revitalizou 952 metros da bacia do Rio Mané Dendê. Uma escadaria drenante foi construída na Via Tronco, e também um sistema de abastecimento de água para novas construções.

Nesta primeira etapa, foram implantados 1,2 mil metros de rede coletora e 55 domicílios passaram a ter ligação com a rede de esgotamento, o que vai permitir que os resíduos residenciais sejam despejados de forma regular. Agora, após a retirada da vegetação, é possível ver o rio que estava encoberto pelo mato. A área ainda está passando por processo de despoluição e a recuperação da qualidade ambiental da bacia e das águas terá impactos também sobre as cachoeiras de Oxum e Nanã, no Parque São Bartolomeu.

O município informou que as principais entregas previstas durante todas as etapas do programa são: ecopontos, ponto verde, galpão de cooperativas, novas habitações e vias, assim como terminal de ônibus, escolas, mercado municipal, centro comunitário e praças. As quatro etapas do projeto terão investimento de cerca de R$ 600 milhões e vão alcançar 800 mil m² de área. A previsão para entrega completa é em 2024.