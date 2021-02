Primeira noite do toque de recolher tem cinco pessoas conduzidas pela polícia em Salvador

A Polícia Militar conduziu cinco pessoas à delegacia, em Salvador, até 0h deste sábado (20). As cinco pessoas descumpriram o toque de recolher, que teve início às 22h de sexta-feira (19), em 343 cidades do estado. A medida faz parte das estratégias de combate à covid-19, cujos casos vêm aumentado na Bahia nas últimas semanas.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), os flagrantes de desobediência civil aconteceram no Complexo do Nordeste de Amaralina, onde quatro pessoas foram conduzidas e, em Paripe, no Subúrbio, onde um homem foi detido com som automotivo. O equipamento também foi apresentado na delegacia.

Bairros com grande concentração de bairros, como Itapuã, Rio Vermelho e Barra, não tiveram nenhuma anormalidade. A SSP deve divulgar o balanço final da primeira madrugada do toque de recolher às 10h deste sábado.



Rondas

Para garantir o cumprimento do decreto estadual, equipes da Polícia Militar fizeram rondas, acompanhadas de fiscais das prefeituras em busca de flagrantes. O toque de recolher deve continuar pelos próximos seis dias, das 22h às 5h.

O coordenador dos trabalhos em Salvador, o tenente Roberto Santana, afirmou que os policiais estavam empenhados em executar o serviço. Q"uem ultrapassar o horário das 22h vai ser punido pelos órgãos fiscalizadores e responder na medida da lei. Nossa ronda pode aparecer em qualquer lugar onde haja bares, restaurantes, movimento à noite. Nós estamos enfatizando lugares como Rio Vermelho, Suburbana, Cajazeiras, Imbuí, entre outros”, explicou.

A população também pode ajudar a fiscalização. Na capital, basta ligar para o 190 ou para o número 3235-0000. No interior do estado, o número de contato é o 181. Se estabelecimentos forem flagrados funcionado depois das 22h, os comerciantes podem ter seus estabelecimentos interditados e o alvará de funcionamento cassado.

Vigência e determinações

O decreto, que começou na última sexya-feira, vai até o a próxima quinta-feira (25). De acordo com o secretário da Segurança Pública, Ricardo Mandarino, o Centro de Comando e Controle da SSP vai funcionar 24 horas por dia, durante o toque de recolher, para monitorar e fiscalizar o cumprimento das determinações.

Além de bares e restaurantes, shoppings e postos de de gasolina que vendem bebidas alcóolicas são alguns dos estabelecimentos que devem estar fechados e vazios às 22h. Pelo decreto, os estabelecimentos comerciais e de serviços deverão encerrar as atividades até as 21h30, para garantir o deslocamento dos funcionários e colaboradores às suas residências.

Esse horário não vale para o funcionamento dos terminais rodoviários, metroviários e aeroviários ou nem para o deslocamento de funcionários e colaboradores que atuem na operacionalização dessas atividades fins.

Já os meios de transporte metropolitanos (ônibus, metrô, ferryboat e lanchinhas) ficam autorizados até às 22h30, quando devem ser encerrados. Em Salvador, os ônibus urbanos deverão obedecer decreto publicado pela Prefeitura.

O decreto não inclui serviços de limpeza pública e manutenção urbana; os serviços delivery de farmácia e medicamentos; e as atividades profissionais de transporte privado de passageiros.