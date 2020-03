Primeira semana tem 224 mil pessoas vacinadas contra gripe em Salvador

Em uma semana de vacinação contra o vírus Influenza A (gripe e H1N1), 224 mil pessoas foram imunizadas em Salvador, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde da capital (SMS). Além dos postos de saúde da cidade, que contam com salas de vacinação, pontos de drive-thru também estão aplicando as vacinas, sobretudo em idosos. A partir desta segunda e até a próxima sexta-feira (3), serão vacinados os idosos nascidos entre os meses de abril e junho.

Nesta segunda-feira (30), a vacinação ocorre nas unidades de saúde e também na Arena Fonte Nova e no Centro de Convenções Salvador (CCS), das 8h às13h. A partir desta terça (31), apena esses dois pontos de drive-thru irão funcionar. O público-alvo da campanha - neste primeiro momento, idosos a partir de 60 anos - podem se dirigir ás unidades de saúde da capital.

Esta manha, a equipe do CORREIO flagrou uma longa fila no acesso ao 5º Centro de Saúde Clemrntino Fraga, na Avenida Centenário. Também houve fila na Arena Fonte Nova, que passou por um processo de higienização no início da manhã.

A vacina estará disponível em três fases para os grupos prioritários – cerca de 872 mil, entre crianças (de 6 meses a menores de 6 anos), gestantes, idosos (a partir de 60 anos), puérperas (mulheres que ganharam bebê nos últimos 45 dias), trabalhadores de saúde do serviço público e privado, jovens de 12 a 21 anos de sob medidas socioeducativas, professores, além de portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais.

A meta é imunizar pelo menos 90% do público alvo. Veja o calendário: