Primeiras semanas de junho em Salvador serão de chuva, com mínima de 22°C

O inverno só começa no dia 21 deste mês, mas junho já iniciou com chuva. A previsão é de que nessa primeira semana a temperatura varie de mínima de 22°C e máxima de 29°C, segundo a Defesa Civil (Codesal).

Por enquanto, o Caminho das Árvores foi o bairro que registrou mais chuvas, com acumulado de 63,8 mm, seguido de Saramandaia, com 62,2 mm em 72 horas. A estimativa de acumulados na capital para o mês é de 245,6 mm, diz o Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil (Cemadec).

No feriado de Corpus Christi, amanhã, a previsão e é de tempo fechado, com abertura de sol e chuva isolada ao longo do dia. Para o resto da semana, a estimativa é de tempo parcialmente nublado, com momentos de chuva forte a qualquer hora do dia.

A Codesal lembra que fica de plantão todos os dias, por 24h, e ocorrências de desabamento, deslizamento e similares podem ser informadas pelo 199, de maneira gratuita.

Prevenção

A Codesal diz que trabalha já várias ações de prevenção na Operação Chuva. Desde 2016, o órgão já aplicou a tecnologia da geomanta em 210 áreas da cidade, para diminuir os riscos de deslizamentos de terra e contribuir para a preservação da vida dos cidadãos.

Também foram capacitados quase 2,5 mil voluntários, distribuídos em 58 Núcleos de Proteção e Defesa Civil (Nupdec), para lidar com situações de emergência. O trabalho teve início em 2016 e inclui comunidades como Calabetão, Villa Picasso, Baixa de Santa Rita e Ilha de Bom Jesus dos Passos. Na semana passada, foram capacitadas sete pessoas na comunidade Dom Lucas, em Castelo Branco.

Já o Projeto Casarões, que faz o monitoramento de imóveis antigos, contabiliza 1.384 imóveis na base de dados da Defesa Civil. As vistorias técnicas são realizadas a partir da avaliação de risco geológico ou construtivo, de forma a prevenir acidentes e proteger as pessoas. A maioria dos imóveis está localizada em áreas como o Pelourinho, Baixa dos Sapateiros, Barroquinha, Santo Antônio e Comércio.